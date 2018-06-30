ردت كندا على قرار الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الألمنيوم والصلب، وأعلنت كندا عن أكثر من 10 مليارات ونصف المليار يورو من الرسوم المقابلة حتى تلين واشنطن، وستخضع بعض المواد لرسوم ضريبية تتراوح بين 10% و20%.
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كندا ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية للألمنيوم والصلب
ردت كندا على قرار الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الألمنيوم والصلب، وأعلنت كندا عن أكثر من 10 مليارات ونصف المليار يورو من الرسوم المقابلة حتى تلين واشنطن، وستخضع بعض المواد لرسوم ضريبية تتراوح بين 10% و20%.
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وفي هذا الخصوص قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إن الفكرة القائلة بأن كندا يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، كذريعة قانونية يستشهد بها جيران كندا حتى يفرضوا هذه الرسوم على الصادرات الكندية من الألمنيوم والصلب، لا تعد أمرا لامعقولا فحسب، وإنما هي أمر مؤذ.
وسوف تدخل الرسوم الجمركية الكندية حيز التنفيذ ابتداء من هذا الأحد، وسوف تستهدف المواد الغذائية مثل القهوة والكاتشاب والويسكي، إضافة إلى آلات جز العشب وبطاقات اللعب.
وشكل الإعلان الكندي تراجعا في مستوى العلاقات بين الجارين والشريكين التجاريين، منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة بداية العام 2017.