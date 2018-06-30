نائب رئيس الوزراء الروماني السابق يفبرك صورته مع أوباما

قام نائب رئيس الوزراء الروماني السابق غابريال أوبريا بتلفيق صورة له لم تلتقط أبدا، وهو يصافح على غير الواقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونشر أوبريا الصورة على موقع فيسبوك على الانترنت.
وعلى موقع فيسبوك تحدث أوبريا مستغلا الصورة عن الجهود التي بذلها من أجل تعزيز العلاقات بين رومانيا والولايات المتحدة عندما كان في الحكومة، ولكن الصورة ذاتها التي التقطتها السفارة الرومانية في الولايات المتحدة، كان مضمونها مختلفا عن ذلك الذي ظهر في صورة أوبريا. ففي الصورة الأصلية ظهر رئيس رومانيا السابق تريان باسيسكو وهو يصافح باراك أوبما، وليس غابريال أوبريا.
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وعلى فيسبوك سلط مستعملو الموقع الضوء على المصافحة المفتعلة، مبينين وضعية لا عادية لأوبريا وهو يمد يده للمصافحة، بينما نظره متجه بعيدا عن باراك أوباما الذي يصافحه، كما أن أوبريا في الصورة الملفقة ظهر نحيفا على غير العادة. إلى ذلك فإن الساعة الشهيرة الموجودة على المدفئة بحسب الصورة الرسمية لمكتب روزفلت في البيت الأبيض تحمل أرقاما عربية، بينما الساعة ذاتها في صورة أوبريا تنقصها الأرقام.
وخلال اتصال يورونيوز بأوبريا للتعليق على الصورة التي تم إنزالها على فيسبوك، أجاب أوبريا بأنه كان من بين أعضاء الوفد في الزيارة الرسمية إلى البيت الأبيض، مع الرئيس تريان باسيسكو ووزير الخارجية السابق بوغدان أوريسكو.
وأضاف أوبريا أنه تمت مصافحته بالفعل وأنه لم يحدث بنفسه أي تغيير على الصورة، التي أعطيت له. من جانبه علق الرئيس الروماني السابق باسيسكو على الصورة الملفقة قائلا، إنها محاولة من أوبريا للعودة إلى الساحة السياسية.