نائب رئيس الوزراء الروماني السابق يفبرك صورته مع أوباما

قام نائب رئيس الوزراء الروماني السابق غابريال أوبريا بتلفيق صورة له لم تلتقط أبدا، وهو يصافح على غير الواقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونشر أوبريا الصورة على موقع فيسبوك على الانترنت.

وعلى موقع فيسبوك تحدث أوبريا مستغلا الصورة عن الجهود التي بذلها من أجل تعزيز العلاقات بين رومانيا والولايات المتحدة عندما كان في الحكومة، ولكن الصورة ذاتها التي التقطتها السفارة الرومانية في الولايات المتحدة، كان مضمونها مختلفا عن ذلك الذي ظهر في صورة أوبريا. ففي الصورة الأصلية ظهر رئيس رومانيا السابق تريان باسيسكو وهو يصافح باراك أوبما، وليس غابريال أوبريا.