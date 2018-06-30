مكافأة ضخمة لعمال محطة وقود لجهودهم في الحؤول دون وقوع كارثة

قامت بلدية تشانغشا بمحافظة هونان بوسط الصين بتكريم سبعة من موظفي محطة وقود بعد أن تمّت الإشادة بالجهود التي قدموها والتي حالت دون وقوع حادث مروّع. عمال المحطة تمكنوا من إطفاء النار بسرعة فائقة حيث تمت السيطرة على الحريق في ظرف 38 ثانية فقط، مما حال دون وقوع كارثة أمنية كبيرة.

وفي شريط الفيديو الذي تداولته كاميرات المراقبة، والذي وثّق حادثا وقع في 16 يونيو-حزيران، اصطدمت سيارة حمراء اللون بآلة تعبئة وقود، واشتعلت فيها النيران بسرعة.