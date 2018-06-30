مكافأة ضخمة لعمال محطة وقود لجهودهم في الحؤول دون وقوع كارثة

قامت بلدية تشانغشا بمحافظة هونان بوسط الصين بتكريم سبعة من موظفي محطة وقود بعد أن تمّت الإشادة بالجهود التي قدموها والتي حالت دون وقوع حادث مروّع. عمال المحطة تمكنوا من إطفاء النار بسرعة فائقة حيث تمت السيطرة على الحريق في ظرف 38 ثانية فقط، مما حال دون وقوع كارثة أمنية كبيرة.
وفي شريط الفيديو الذي تداولته كاميرات المراقبة، والذي وثّق حادثا وقع في 16 يونيو-حزيران، اصطدمت سيارة حمراء اللون بآلة تعبئة وقود، واشتعلت فيها النيران بسرعة.
أحد الموظفين أكد أنّ زميلا لهم شاهد الحريق الذي اندلع عندما كان يزوّد إحدى السيارات بالبنزين، وعلى الفور، قام بقطع التيار الكهربائي الخاص بالطوارئ، وهرع إلى المتجر ودعا بقية الزملاء الآخرين إلى قطع التيار والصمام الكهربائيين. ثم قام إلى جانب زملائه بإخلاء المحطة واجلاء جميع السيارات والزبائن الذين كانوا هناك.
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وحسب موظفي المحطة كانت حوالي 31 سيارة وأكثر من 100 شخص في المحطة، إضافة إلى ناقلات بحوالي 40 ألف لتر من البنزين والديزل. وقام الموظفون السبعة بتطبيق ما تعلّموه في تدريباتهم العادية حيث أغلقوا الكهرباء في سبع ثوان، وقاموا بإجلاء الزبائن في 11 ثانية وإطفاء الحريق في 38 ثانية.
مدير المحطة أكد أنّه لو لم تتم السيطرة على الحادث في أقل من دقيقة لانفجرت السيارة الحمراء، وربما تسببت في انفجار بقية السيارات المصطفة في المحطة.
أداء الموظفين وُصف بـ "الشجاع"، وعلى إثره قامت سلطات بلدية مدينة تشانغشا ومكتب مكتب سلامة العمل في هونان وفرع شركة البترول الوطنية الصينية بمنح مبلغ 800 ألف يوان أي حوالي 121 ألف دولار للموظفين السبعة كمكافأة على حسن أدائهم وحسّهم المهني.