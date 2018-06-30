قالت مفوضية الانتخابات العراقية في بيان اصدرته اليوم السبت إن عملية إعادة فرز الأصوات يدويا ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.
مفوضية الانتخابات العراقية تقول إن إعادة فرز الأصوات يدويا ستبدأ يوم الثلاثاء
مفوضية الانتخابات العراقية تقول إن إعادة فرز الأصوات يدويا ستبدأ يوم الثلاثاء
وأضاف المتحدث بان عملية إعادة الفرز ستبدأ في كركوك يوم الثلاثاء وستطال ست محافظات اخرى هي السليمانية واربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.
وكان رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، قد ذكر في وقت سابق إن إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات الوطنية ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأقر البرلمان المنتهية ولايته هذا الشهر قانونا يفرض إعادة فرز يدوي للأصوات على مستوى البلاد.
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