شاهد: تحطم وانفجار صاروخ ياباني بعيد لحظات من إطلاقه

تحطم صاروخ ياباني بعد لحظات قليلة من إطلاقه صباح هذا السبت، من مركز اختبار في بلدة تايكي بجزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان. وأظهرت الصور أنّ الصاروخ مومو-2 لم يصمد وانفجر بعد ثوانٍ من إطلاقه في الفضاء الخارجي.
السلطات اليابانية لم تذكر وقوع إصابات بسبب انفجار الصاروخ مومو-2 الذي يبلغ طوله 10 أمتار وقطره 50 سنتيمترا، بينما يصل وزنه إلى طنٍ واحد.
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تحطم صاروخ مومو-2 جعل مجموعة المشاركين في مشروع إطلاقه يعربون عن صدمتهم واستيائهم الشديد حيث تؤكد حادثة التحطم أنّ الطريق لا تزال صعبة أمامهم في هذا المجال، وأكد تاكاهيرو ايناغاوا، رئيس شركة "انستيلار" للتكنولوجيا خلال مؤتمر صحفي: "لم أستطع أن أفهم على الفور ما حدث، إنه فشل غير مسبوق، علينا إيجاد حلول لتطوير الصاروخ قبل الإطلاق الثالث، وذلك بعد فشل المحاولة الأولى والثانية".