وفاة مسافر تسببت رائحته في هبوط إضطراري لطائرة

توفي المسافر الذي تسببت الرائحة المنبعثة منه في هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران "ترانسافيا" بعد إقلاعها في أواخر شهر مايو-أيار الماضي على خلفية انتشار رائحته الكريهة، والتي أسفرت عن حالات إغماء عديدة وإعياء لدى الركاب، مما اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط في مطار فارو بالبرتغال.

وحسب وسائل إعلام روسية، فالشخص الذي تسبب في هبوط الطائرة اضطراريا، هو أندري سوشيلين، وهو فنان في موسيقى الروك، وقد تمّ نقله إلى المستشفى إلى حيث أكد الأطباء إصابته بنخر في الأنسجة، وهو مرض يسبب الوفاة المبكرة للخلايا على مستوى الأنسجة الحية.