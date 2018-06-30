وفاة مسافر تسببت رائحته في هبوط إضطراري لطائرة

توفي المسافر الذي تسببت الرائحة المنبعثة منه في هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران "ترانسافيا" بعد إقلاعها في أواخر شهر مايو-أيار الماضي على خلفية انتشار رائحته الكريهة، والتي أسفرت عن حالات إغماء عديدة وإعياء لدى الركاب، مما اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط في مطار فارو بالبرتغال.
وحسب وسائل إعلام روسية، فالشخص الذي تسبب في هبوط الطائرة اضطراريا، هو أندري سوشيلين، وهو فنان في موسيقى الروك، وقد تمّ نقله إلى المستشفى إلى حيث أكد الأطباء إصابته بنخر في الأنسجة، وهو مرض يسبب الوفاة المبكرة للخلايا على مستوى الأنسجة الحية.
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ويوم الإثنين الماضي كتبت ليديا تيخونوفيتش زوجة سوشيلين على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنّ الموت قد غيّب زوجها. ليديا تيخونوفيتش اشارت إلى أنّ الوضع الصحي لسوشيلين تدهور بشكل سريع، مما استدعى نقله على جناح السرعة إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو-حزيران. وأضافت الزوجة أنّ سوشيلين دخل في غيبوبة مع استمرار انتشار نخر الأنسجة في مناطق جديدة من جسده. وبقي موسيقار الروك السابق في المستشفى لمدة شهر تقريبا وخضع لعمليات جراحية مختلفة قبل وفاته.
وفي تصريح لها أكدت شركة "ترانسافيا" أن الهبوط الاضطراري لطائرتها كان نتيجة "أسباب طبية"، لكنها لم تشر إلى أنّ الأمر يتعلق بالرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من أندري سوشيلين. وبناء على مبدأ الخصوصية، شدّدت الشركة على أنها "لا تستطيع الكشف عن تفاصيل حول الحالات الفردية"، مضيفة أنّ طاقمها تصرف بشكل صحيح وحذر وفقا للإجراءات المعمول بها.
للتذكير، حادثة الرائحة الكريهة انتشرت بعد إقلاع الطائرة من مطار "سخيبول" الهولندي، وحاول أفراد من طاقم الطائرة الحجر على الرجل داخل دورة المياه قبل أن يعمد الطيار للهبوط اضطراريا في مطار فارو البرتغالي. وأظهرت صور التقطها أحد الركاب، أفراد طاقم طبي وهم يرافقون الرجل من الطائرة إلى إحدى الحافلات.