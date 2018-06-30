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شاهد: إن لم تستطع أن تهزمهم في المباراة فيمكنك أن تأكلهم في الفطيرة

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شاهد: إن لم تستطع أن تهزمهم في المباراة فيمكنك أن تأكلهم في الفطيرة

شاهد: إن لم تستطع أن تهزمهم في المباراة فيمكنك أن تأكلهم في الفطيرة
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REUTERS/Anton Vaganov
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إذا لم تستطع التهام رونالدو وسواريز على الملاعب، فيمكنك القيام بذلك عند تناول طبق البيتزا في روسيا، ففي هذه الفترة لا يزال مونديال 2018 لبطولة كأس العالم يُلهم صناع البيتزا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية حيث راودت فكرة صنع فطيرة البيتزا بوجوه نجوم المونديال ذهن الطاهي فاليري ماكسيتشيك، الذي وجد في الأمر أسلوبا مبتكرا للاحتفال ببطولة كاس العالم لكرة القدم التي تدور فعالياتها ببلاده.

REUTERS/Anton Vaganov

ونجح فاليري ماكسيتشيك في إنجاز فطيرتي بيتزا تصوران وجهي أسطورتي لعبة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغواياني لويس سواريز.

REUTERS/Anton Vaganov

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الإنجاز الذي قام به الطاهي فاليري ماكسيتشيك يجمع بين حبه لكرة القدم وفن صنع صور صالحة للأكل للاعبين اللذين سيتقابلان وجها لوجه هذا السبت في إطار دور الستة عشر لبطولة كاس العالم لكرة القدم.

واستغرق صنع فطيرة البيتزا الواحدة نحو ساعتين لرسم كل وجه ليقدمهما الطاهي لرواد مطعم "هوبهيد تاب رووم" أمس الجمعة.

وعن إنجازه قال ماكسيتشيك إنه يأمل أن يبرز فنه حبه للعبة كرة القدم ووعد بأن يصنع فطائر بيتزا تحمل وجه كل لاعب من أعضاء المنتخب الوطني الروسي في حالة فوز بلاده بكأس العالم لكرة القدم للعام الحالي. وقد سبق للطاهي صاحب الأنامل الفنية وأن صنع فطائر بيتزا تحمل وجه مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف ونجمه الصاعد أرتيم جيوبا

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • رويترز