شاهد: إن لم تستطع أن تهزمهم في المباراة فيمكنك أن تأكلهم في الفطيرة

إذا لم تستطع التهام رونالدو وسواريز على الملاعب، فيمكنك القيام بذلك عند تناول طبق البيتزا في روسيا، ففي هذه الفترة لا يزال مونديال 2018 لبطولة كأس العالم يُلهم صناع البيتزا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية حيث راودت فكرة صنع فطيرة البيتزا بوجوه نجوم المونديال ذهن الطاهي فاليري ماكسيتشيك، الذي وجد في الأمر أسلوبا مبتكرا للاحتفال ببطولة كاس العالم لكرة القدم التي تدور فعالياتها ببلاده.
ونجح فاليري ماكسيتشيك في إنجاز فطيرتي بيتزا تصوران وجهي أسطورتي لعبة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغواياني لويس سواريز.
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الإنجاز الذي قام به الطاهي فاليري ماكسيتشيك يجمع بين حبه لكرة القدم وفن صنع صور صالحة للأكل للاعبين اللذين سيتقابلان وجها لوجه هذا السبت في إطار دور الستة عشر لبطولة كاس العالم لكرة القدم.