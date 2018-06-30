نظم كوريون جنوبيون مظاهرات في سول اليوم السبت (30 يونيو حزيران) بعدما أدى الارتفاع السريع في عدد طالبي حق اللجوء لتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين.
مظاهرات في كوريا الجنوبية بسبب اللاجئين اليمنيين
مظاهرات في كوريا الجنوبية بسبب اللاجئين اليمنيين
وتجمع مئات المتظاهرين في وسط سول ورددوا شعارات مناهضة للاجئين مثل "أمننا أولا" وطالب البعض بإلغاء سياسة الاعفاء من تأشيرة الدخول في حين تجمع العشرات من جماعة مدنية في الجهة المقابلة لدعم اللاجئين وهتفوا بشعارات للترحيب بهم.
وطوقت الشرطة منطقة الاحتجاج لكن لم تقع اي اشتباكات بين الطرفين.
ووصل اكثر من 552 شخصا من اليمن لجزيرة جيجو الجنوبية بين يناير كانون الثاني ومايو أيار بالإضافة إلى 430 يمنيا تقدموا بطلبات للحصول علي وضع لاجيء في كوريا الجنوبية بحسب وزارة العدل.
وبدأت كوريا الجنوبية في قبول طلبات لجوء في عام 1994 بعدما انضمت لاتفاقية خاصة بوضع اللاجئين في عام 1992. وفي عام 2013 سنت قانونا للاجئين لتصبح أول دولة اسيوية تقر مثل هذا القانون الذي يوفر الحماية للاجئين الذين لديهم ما يكفي من الاسباب مثل الخوف من التعرض للاضطهاد سواء على أساس عرقي او ديني او على أساس الجنسية او الآراء السياسية أو الاجتماعية.
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