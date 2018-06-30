قال مفاوضون من المعارضة السورية اليوم السبت إن المعارضة بدأت مفاوضات مع روسيا بشأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة درعا بجنوب غرب البلاد.
محادثات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن اتفاق سلام في درعا
محادثات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن اتفاق سلام في درعا
وانتزع هجوم للقوات الحكومية بجنوب غرب سوريا هذا الشهر السيطرة على أجزاء كثيرة بشرق محافظة درعا من أيدي مقاتلي المعارضة بدعم من قصف تقول الأمم المتحدة إنه دفع 160 ألفا إلى النزوح.
وقال مفاوضو المعارضة ومتحدث باسمها إن لجنة تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين وشكلها مقاتلو المعارضة في الجنوب عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء المجاورة.
وقال إبراهيم الجباوي الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات المركزية التي أسستها الجماعات الرئيسية التابعة للجيش السوري الحر في جنوب سوريا "اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الروسي الذي قدم مطالبه". ومن المتوقع إجراء جولة ثانية من المحادثات اليوم السبت.
وأضاف المتحدث أن الاتفاق الجاري بحثه لا يشمل المناطق الخاضعة للمعارضة في محافظة القنيطرة المجاورة على حدود هضبة الجولان المحتلة.
ويعكف الأردن الذي تفصله الحدود عن محافظة درعا على تسهيل المحادثات بين فصائل المعارضة وروسيا بشأن اتفاق يوقف العنف مقابل استعادة حكم الدولة هناك.
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