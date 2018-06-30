مجموعة العمل المالي تدعو إيران لاستكمال إصلاحاتها المالية

أكدت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمراقبة عمليات غسل الأموال على مستوى العالم أنها أمهلت إيران حتى أكتوبر-تشرين الأول لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية. وأشارت الهيئة إلى أنّ الجمهورية الإسلامية ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها في حال عدم استكمال الإصلاحات.

وكانت إيران قد سعت إلى جذب المستثمرين الأجانب بعد إبرام اتفاق العام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهو الاتفاق الذي رفع بموجبه عدد من العقوبات مقابل موافقة طهران على تقييد برنامجها النووي.

وتسعى إيران إلى تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على أمل رفعها من قائمة سوداء تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى عدم التعامل معها. وقالت الهيئة في بيان بعد أسبوع من المداولات في العاصمة الفرنسية باريس: "تشعر مجموعة العمل المالي بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

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وأضافت: "تتوقع مجموعة العمل المالي بشكل عاجل أن تسير إيران سريعا على مسار الإصلاح لضمان معالجتها لجميع البنود المتبقية في خطة عملها. نتوقع أن تسنّ إيران تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر-تشرين الأول 2018، وإلاّ ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة في ذلك الحين".