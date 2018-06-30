البحرين الأفضل عربيا وفق تقرير يخص مكافحة الاتجار بالبشر

أدرجت الولايات المتحدة 22 بلدا على قائمتها لأسوأ الدول فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ومن بين تلك الدول موريتانيا وسوريا وإيريتريا وجنوب السودان وإيران، وكذلك ميانمار المتهمة بتجنيد الأطفال، وسط انتقادات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على يد الجيش بحق أقلية المسلمين الروهينغا.
ويحمل تقرير وزارة الخارجية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018 الدول، عبر إحراجها علنا، على كبح الاتجار بالبشر.
ويقيم التقرير أداء 187 دولة ومنطقة ويصنفها إلى فئات الأولى فيها الأفضل والثالثة الأسوأ، وأفضل ترتيب عربي في المجموعة الأولى والوحيد حظيت به مملكة البحرين، بينما جاء تصنيف معظم الدول العربية في المجموعة الثانية.
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وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة خفضت بوليفيا إلى المرتبة الثالثة لإخفاقها في الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر، أو التحقيق فيها أو محاكمة مرتكبيها أو إدانتهم، وكذلك لم يكن لديها الموارد للتدريب على فعل ذلك.
تجنيد الأطفال الأفغان في إيران
وأضيفت إيران والنيجر إلى قائمة الدول التي تجند الأطفال. وجاء في التقرير أن إيران لا تستجيب إلى أدنى شروط مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، رغم مصادقة طهران على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول، وأن ضحايا الاتجار بالبشر لا زالوا يواجهون العقاب الشديد بما في ذلك القتل. وذكر التقرير أن مسؤولين في الحكومة الإيرانية تواطئوا لانتداب الأفغان من الرجال والأطفال في سن 13 سنة ممن يقيمون في إيران، للمحاربة في صف الميليشيات المؤيدة لنظام بشار الأسد في سوريا، وكذلك الشأن في العراق.
ويمكن أن يؤدي التصنيف في الفئة الثالثة إلى فرض عقوبات أمريكية، تشمل تقييد الحصول على المساعدات الأمريكية أو الدولية.
مرتبة أفضل للسودان
ومن ناحية أخرى جرى رفع السودان إلى المرتبة الثانية، مع تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم. وألغت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على السودان في أكتوبر تشرين الأول وتدرس تخفيف المزيد.
ورفع التقرير كذلك تصنيف تايلاند وباكستان إلى المرتبة الثانية، ضمن قائمة من الدول التي تبذل جهودا كبيرة للالتزام بالمعايير.
وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه جرى إجمالا رفع تصنيف 29 دولة وخفض 20 في تقرير هذا العام.
ولا تزال كوريا الشمالية والصين وروسيا مدرجة ضمن أسوأ المخالفين. وجرى خفض تصنيف الصين إلى المرتبة الثالثة العام الماضي.