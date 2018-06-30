البحرين الأفضل عربيا وفق تقرير يخص مكافحة الاتجار بالبشر

أدرجت الولايات المتحدة 22 بلدا على قائمتها لأسوأ الدول فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ومن بين تلك الدول موريتانيا وسوريا وإيريتريا وجنوب السودان وإيران، وكذلك ميانمار المتهمة بتجنيد الأطفال، وسط انتقادات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على يد الجيش بحق أقلية المسلمين الروهينغا.

ويحمل تقرير وزارة الخارجية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018 الدول، عبر إحراجها علنا، على كبح الاتجار بالبشر.