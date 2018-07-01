طفل بلجيكي يستعد لدخول الجامعة وهو في الثامنة من العمر

عمره ثماني سنوات فقط، إلاّ أنه تمكن من تنظيم أول مؤتمر صحفي له. الأطفال في مثل سنه يزاولون تعليمهم في الطور الثالث من التعليم الابتدائي. ولكن هذا الطفل الصغير والموهوب، الذي ولد في أوستوند، يملك مسارا استثنائيا، فقد أكمل للتو تعليمه الثانوي. الأمر استغرق عاما ونصف العام.

لوران كان يشعر بالملل في الصف إلى جانب زملائه حيث كثيرا كان كثير التذمر من بطء الزملاء أثناء تقديم إجاباتهم، وهو ما يضطره إلى الإجابة عوضا عنهم. في المؤتمر الصحفي أشار لوران إلى أنه "في بعض الأحيان يستغرق التلاميذ وقتا طويلا للإجابة، لذلك أقوم بالإجابة بدلا عنهم".