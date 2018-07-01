قال مصدر في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بألمانيا إن زعيمه هورست زيهوفر قال خلال اجتماع للحزب اليوم الأحد إنه لا يرى بديلا لمنع دخول بعض المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الألمانية، وهو أمر من شأنه دخول المسؤول في خلاف مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وزير الداخلية الألماني يصر على منع بعض المهاجرين من دخول ألمانيا
وزير الداخلية الألماني يصر على منع بعض المهاجرين من دخول ألمانيا
وأضاف المصدر أن زيهوفر الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية قال إن المحادثات التي أجراها مع ميركل مساء أمس السبت لم يكن لها أي تأثير.
وتأمل ميركل في أن تنجح نتائج اجتماعها مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أيام في إرضاء شركائها في الائتلاف الحاكم والذين يطالبون بتشديد سياسة ألمانيا إزاء المهاجرين.
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