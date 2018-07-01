آلاف المتظاهرين يدعون ترامب لِلمّ شمل العائلات المهاجرة

تظاهر عشرات آلاف الأميركيين في عدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة لمطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف الحملة التي اعتمدتها السلطات الأميركية على المهاجرين، والتي تسببت في فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم على الحدود الأميركية مع المكسيك، وهي الحملة التي دفعت البعض إلى التفكير في إقامة معسكرات احتجاز يديرها الجيش.

وعلى مقربة من البيت الأبيض، لوح المحتجون بلافتات تطالب بلم شمل الأسر وهتفوا "عار، عار" في حين حث رجال دين ونشطاء إدارة ترامب على أن تكون أكثر ترحيبا بالأجانب وأن تعيد لمّ شمل الأسر من جديد.