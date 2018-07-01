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إسبانيا

شاهد: كلب يقوم بعملية إنعاش قلبي لإنقاذ مدربه

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شاهد: كلب يقوم بعملية إنعاش قلبي لإنقاذ مدربه

شاهد: كلب يقوم بعملية إنعاش قلبي لإنقاذ مدربه
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أطلقت الشرطة الاسبانية في مدريد شريطا يحاكي تدخل كلب في حالة طارئة، ليقوم بالانعاش القلبي والرئوي لأحد عناصر الشرطة، وتم نشر الفيديو يوم الجمعة، ويظهر فيه الكلب "بونتشو" وهو يقوم بعمل مثير، خلال عرض مخصص للأطفال.

وقد جلب الشريط أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مشاهدة على وسائل الاتصال الاجتماعي، وظهر "بونتشو" وهو يركض باتجاه الشرطي التي تظاهر بفقدان الوعي، فأخذ الكلب يقفز على صدر الرجل، إلى أن استفاق.

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