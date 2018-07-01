قالت الشرطة إن 48 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 11 عندما انزلقت حافلة مكتظة بالركاب وخرجت عن طريقها لتسقط في واد عميق في ولاية أوتاراخاند في شمال الهند اليوم الأحد.
عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة في واد عميق بالهند
عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة في واد عميق بالهند
وقال مسؤول في مكتب كبير مفتشي الشرطة بمنطقة باوري حيث وقع الحادث "تضم الحافلة 28 مقعدا لكنها كانت تقل 59 راكبا".
وقال مسؤول في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول سلطة الحديث إلى وسائل الإعلام "كانت الأجواء ممطرة وهذه طرق ضيقة على تلال وفقد السائق السيطرة (على الحافلة)".
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تغريدة عبر فيها عن حزنه الشديد بسبب الحادث.
للمزيد على يورونيوز: