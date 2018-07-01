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فرنسا

فرنسا تخفض مستوى سرعة القيادة على الطرقات من 90 إلى 80 كلم/الساعة

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فرنسا تخفض مستوى سرعة القيادة على الطرقات من 90 إلى 80 كلم/الساعة

فرنسا تخفض مستوى سرعة القيادة على الطرقات من 90 إلى 80 كلم/الساعة
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قررت السلطات الفرنسية تقليص مستوى سرعة القيادة على الطرقات الثانوية من 90 إلى 80 كلم/الساعة.

ويمكن لهذا الاجراء بحسب الحكومة أن يسمح بإنقاذ بين 300 و400 من الأرواح البشرية سنويا، وتفادي الإصابة بجروح خطيرة.

وهذا التخفيض للسرعة الذي لم يلق الإجماع بين الفرنسيين، لا يهم إلا الطرقات ذات الاتجاهين، والتي تسجل فيها لوحدها في المتوسط، نصف عدد حوادث المرور القاتلة.

وبالمرور إلى سرعة 80 كلم/الساعة، تنضم فرنسا إلى ركب هولندا والسويد ومالطا وإرلندا في هذا الصعيد، بينما عادت الدنمارك التي خاضت التجربة لإقرار 90 كلم/الساعة.

أما في المانيا والنمسا فإنه تسجل أعلى سرعة مسموح بها على الطرقات الثانوية وهي 100 كلم/الساعة.

وفي البلدان الأوروبية التي تحدد فيها أقل معدلات السرعة، فإنه تشهد أقل عدد لحوادث الطرقات.

وكانت فرنسا سجلت 3700 قتيلا سنة 2017، لتحتل مستوى دون المعدل المسجل أوروبيا، وهي إحصائيات لم تعد مقبولة بالنسبة للحكومة.

وبالتوازي مع تخفيض مستوى السرعة إلى 80 كلم/الساعة وإحداث إشارات مرورية، جرى إعادة تعديل الرادارات الالكترونية. وأعطيت تعليمات إلى عناصر شرطة المرور بأن يترك لهم هامش من الاجتهاد، وتكون قراراتهم لينة ومتسامحة، إذا كان تجاوز السرعة المسموح بها طفيفا.