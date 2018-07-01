فرنسا تخفض مستوى سرعة القيادة على الطرقات من 90 إلى 80 كلم/الساعة

قررت السلطات الفرنسية تقليص مستوى سرعة القيادة على الطرقات الثانوية من 90 إلى 80 كلم/الساعة.
ويمكن لهذا الاجراء بحسب الحكومة أن يسمح بإنقاذ بين 300 و400 من الأرواح البشرية سنويا، وتفادي الإصابة بجروح خطيرة.
"أستطيع تأكيد أن المجال الجوي في جورجيا مغلق أمام شركتي طيران سوريتين هما مؤسسة الطيران العربية السورية وأجنحة الشام، وسيغلق المجال أمام أي شركات طيران سورية... اتخذنا هذا القرار بعد اعتراف سوريا بإقليمينا المحتلين"" جوتشا ميزفريشفيلي رئيس هيئة الملاحة الجوية في جورجيا
"عندما عينت في العام 2004 وزيرة للثقافة كنت أشعر بأن حالة افتخار تنتاب الجالية المغاربية بشكل عام و كذا المغربية على وجه الخصوص حيث كنت أمثل بالنسبة لهم رمزا حيث إنهم كانوا يقولون في قرارة أنفسهم إذا ما نجحت فضيلة لعنان في أن تصل إلى ما وصلت إليه فذلك يعني أن أبناءنا بإمكانهم أن يبلغوا ما بلغته فضيلة." فضيلة لعنان وزيرة
" تؤكد هذه الانتخابات انزياحا نحو حكم استبدادي ويدفع بأنقرة للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي. لقد كانت الحملات الانتخابية غبر متوازنة حين يتعلق الأمر بالحملة الإعلامية على التلفزيون،فقد استفاد الرئيس من 120 ساعة،بينما خصصت للمعارضة جميعها 20 ساعة فقط." مارك بيريني الباحث في معهد كارنيجي أوروبا ببروكسل
"كمقيمين ببلجيكا من المهم جدا أن نحاول كسر النظرة النمطية التي يحملها عنا الآخر، عن ثقافتنا وعاداتنا و رؤانا الإبداعية حتى. للآخر،النظرة النمطية للغربي تعتمد على ما نقله الاستشراق و المستشرقون .. حيث كانوا ينظرون إلى العربي و الرجل الشرقي عموما على أنه شخص يمثل التخلف" زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل
"ليس هناك تحديد دقيق لعدد المسلمين في بلجيكا.ولكن حسب الدراسات العلمية التي أنجزتها بعض الجامعات كجامعة بروكسل الحرة وجامعة غان، فإن عدد المسلمين يناهز 800 ألف .وهم يشكلون مختلف الجاليات وأغلبهم من المغرب و من تركيا أيضا فضلا عن جنسيات أخرى من البلقان ودول آسيا وغير ذلك." صالح الشلاوي رئيس تجمع مسلمي بلجيكا
"لقد تطلب منا الأمر أن نعيد النظر في كثير من القضايا وتم لنا ذلك من خلال تشديد الإجراءات الجزائية ضد الإرهابيين الجهاديين وخاصة أولئك الذين ذهبوا للقتال في سوريا.. كما قمنا يتشديد الإجراءات أيضا حيال العائدين من أراضي الجهاد ممن كانوا يقاتلون في صفوف داعش" فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي لقضايا الإرهاب
"هناك أناس لا يحبون اليهود ، لكنهم لا يريدون إيذاءهم.وهذا الأمر موجود وهم يرون أن اليهود ليسوا أناسا جيدين ثم هناك معاداة السامية تعتمد أساليب الوحشية والكراهية. تلك هي معركتي التي أخوضها ضدذلك. أنا متفائل وأؤمن بالمستقبل ، لأنني أؤمن بالصالح الإنساني.العام"." سيمون غرونوفسكي ناج من المحرقة النازية
"أستطيع تأكيد أن المجال الجوي في جورجيا مغلق أمام شركتي طيران سوريتين هما مؤسسة الطيران العربية السورية وأجنحة الشام، وسيغلق المجال أمام أي شركات طيران سورية... اتخذنا هذا القرار بعد اعتراف سوريا بإقليمينا المحتلين"" جوتشا ميزفريشفيلي رئيس هيئة الملاحة الجوية في جورجيا
"عندما عينت في العام 2004 وزيرة للثقافة كنت أشعر بأن حالة افتخار تنتاب الجالية المغاربية بشكل عام و كذا المغربية على وجه الخصوص حيث كنت أمثل بالنسبة لهم رمزا حيث إنهم كانوا يقولون في قرارة أنفسهم إذا ما نجحت فضيلة لعنان في أن تصل إلى ما وصلت إليه فذلك يعني أن أبناءنا بإمكانهم أن يبلغوا ما بلغته فضيلة." فضيلة لعنان وزيرة
" تؤكد هذه الانتخابات انزياحا نحو حكم استبدادي ويدفع بأنقرة للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي. لقد كانت الحملات الانتخابية غبر متوازنة حين يتعلق الأمر بالحملة الإعلامية على التلفزيون،فقد استفاد الرئيس من 120 ساعة،بينما خصصت للمعارضة جميعها 20 ساعة فقط." مارك بيريني الباحث في معهد كارنيجي أوروبا ببروكسل
"كمقيمين ببلجيكا من المهم جدا أن نحاول كسر النظرة النمطية التي يحملها عنا الآخر، عن ثقافتنا وعاداتنا و رؤانا الإبداعية حتى. للآخر،النظرة النمطية للغربي تعتمد على ما نقله الاستشراق و المستشرقون .. حيث كانوا ينظرون إلى العربي و الرجل الشرقي عموما على أنه شخص يمثل التخلف" زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل
"ليس هناك تحديد دقيق لعدد المسلمين في بلجيكا.ولكن حسب الدراسات العلمية التي أنجزتها بعض الجامعات كجامعة بروكسل الحرة وجامعة غان، فإن عدد المسلمين يناهز 800 ألف .وهم يشكلون مختلف الجاليات وأغلبهم من المغرب و من تركيا أيضا فضلا عن جنسيات أخرى من البلقان ودول آسيا وغير ذلك." صالح الشلاوي رئيس تجمع مسلمي بلجيكا
"لقد تطلب منا الأمر أن نعيد النظر في كثير من القضايا وتم لنا ذلك من خلال تشديد الإجراءات الجزائية ضد الإرهابيين الجهاديين وخاصة أولئك الذين ذهبوا للقتال في سوريا.. كما قمنا يتشديد الإجراءات أيضا حيال العائدين من أراضي الجهاد ممن كانوا يقاتلون في صفوف داعش" فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي لقضايا الإرهاب
"هناك أناس لا يحبون اليهود ، لكنهم لا يريدون إيذاءهم.وهذا الأمر موجود وهم يرون أن اليهود ليسوا أناسا جيدين ثم هناك معاداة السامية تعتمد أساليب الوحشية والكراهية. تلك هي معركتي التي أخوضها ضدذلك. أنا متفائل وأؤمن بالمستقبل ، لأنني أؤمن بالصالح الإنساني.العام"." سيمون غرونوفسكي ناج من المحرقة النازية
فرنسا تخفض مستوى سرعة القيادة على الطرقات من 90 إلى 80 كلم/الساعة
قررت السلطات الفرنسية تقليص مستوى سرعة القيادة على الطرقات الثانوية من 90 إلى 80 كلم/الساعة.
ويمكن لهذا الاجراء بحسب الحكومة أن يسمح بإنقاذ بين 300 و400 من الأرواح البشرية سنويا، وتفادي الإصابة بجروح خطيرة.
وهذا التخفيض للسرعة الذي لم يلق الإجماع بين الفرنسيين، لا يهم إلا الطرقات ذات الاتجاهين، والتي تسجل فيها لوحدها في المتوسط، نصف عدد حوادث المرور القاتلة.
وبالمرور إلى سرعة 80 كلم/الساعة، تنضم فرنسا إلى ركب هولندا والسويد ومالطا وإرلندا في هذا الصعيد، بينما عادت الدنمارك التي خاضت التجربة لإقرار 90 كلم/الساعة.
أما في المانيا والنمسا فإنه تسجل أعلى سرعة مسموح بها على الطرقات الثانوية وهي 100 كلم/الساعة.
وفي البلدان الأوروبية التي تحدد فيها أقل معدلات السرعة، فإنه تشهد أقل عدد لحوادث الطرقات.
وكانت فرنسا سجلت 3700 قتيلا سنة 2017، لتحتل مستوى دون المعدل المسجل أوروبيا، وهي إحصائيات لم تعد مقبولة بالنسبة للحكومة.
وبالتوازي مع تخفيض مستوى السرعة إلى 80 كلم/الساعة وإحداث إشارات مرورية، جرى إعادة تعديل الرادارات الالكترونية. وأعطيت تعليمات إلى عناصر شرطة المرور بأن يترك لهم هامش من الاجتهاد، وتكون قراراتهم لينة ومتسامحة، إذا كان تجاوز السرعة المسموح بها طفيفا.