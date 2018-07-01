أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في مدينة المحمرة جنوب غرب إيران

ترددت أنباء عن سقوط أربعة قتلى على الأقل إضافة إلى عدد من الجرحى على يد القوى الأمنية خلال المظاهرات التي تشهدها مدينة المحمرة في جنوب غرب إيران. سكان المدينة نظموا مظاهرات منذ يومين احتجاجا على تلوث المياه والحرمان الذي يعيشونه.

وتظاهر المئات لمطالبة الحكومة والنظام بحل مشاكلهم المتمثلة في انعدام مياه الشرب في مناطق محافظة خوزستان خصوصاً مدينة المحمرة حيث علت هتافات ضد النظام الإيراني الحاكم على غرار "حرامية" أو "باسم الدين سرقونا الحرامية"، بينما رفع متظاهرون أوعية مياه فارغة.

وتحدثت قنوات إخبارية داعمة للاحتجاجات عن شنّ السلطات الإيرانية لحملة اعتقالات واسعة في مدينة المحمرة، بعد أن أقدم عدد من الشبان المتظاهرين على إغلاق الطرق المؤدية لمناطق مدينة المحمرة لمنع دخول القوات الأمنية. وأظهر مقطع فيديو قيام مجموعة من الشبان بحرق إطارات السيارات لمنع دخول قوات الأمن في وقت متأخر من مساء السبت.

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ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن هجوم الشرطة وإطلاق النار ضد المحتجين أدى إلى إصابة عدد منهم. كما أظهرت مقاطع فيديو تواجداً مكثفاً للقوات الأمنية، واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.