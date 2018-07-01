تكنولوجيا التقاط الحركة في نجدة لاعبي التنس لتجنب الإصابات

سيرينا وليامز وروجر فيدرر ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وآندي موراي وغيرهم، نجد أن القاسم المشترك بين كل هؤلاء هو أنهم جميعا أبطال للتنس، كما أنهم أصيبوا بإصابات خطيرة أثناء اللعب. ويقول خبراء الميكانيكا الحيوية في جامعة كوفنتري البريطانية، إن تكنولوجيا التقاط الحركة الجديدة قد توفر على نجوم التنس في المستقبل هذا العناء.

ويقول الفريق إن هذه التكنولوجيا تعمل من خلال وضع معدات تعقب بصرية ثلاثية الأبعاد، مثل تلك التي تستخدم في صناعة أفلام هوليوود، على مناطق متفرقة من جسد اللاعب ثم يتم تطبيق خوارزميات وقواعد رياضية خاصة، لقياس الضغط الذي تتعرض له المفاصل والعظام والعضلات.