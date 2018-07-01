ذكرت وسائل إعلام أن مناهضين للفاشية اشتبكوا مع نشطاء يمينيين في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية ليل السبت (30 يونيو حزيران) عندما اندلع العنف خلال مسيرة تأييد لمرشح جمهوري محافظ لمجلس الشيوخ الأمريكي.
شاهد: عرب يشتبكون مع مناهضين للفاشية في بورتلاند بأمريكا
شاهد: عرب يشتبكون مع مناهضين للفاشية في بورتلاند بأمريكا
وذكرت صحيفة أوروغينيان أنه اندلعت مشاجرات بعد أن رشق المناهضون للفاشية اليمينيون من جماعة (بيتريوت براير) بالبيض وزجاجات المياه والألعاب النارية.
ورشح مؤسس الجماعة جوي جيبسون نفسه لعضوية مجلس الشيوخ.
وأضافت الصحيفة أن السلطات ألقت القبض على عدد محدود من الجانبين.
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