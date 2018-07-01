ولادة نادرة لتوأم من الفيلة في كينيا

احتفل القائمون على حديقة أمبوسيلي الوطنية في كينيا بولادة توأم من الفيلة، والولادات المزدوجة أمر نادر، إذ أن آخر توأم ولد في الحديقة المذكورة كان قبل 38 سنة. ويدوم حمل الفيل 22 شهرا. وبعد مرور شهرين من ولادتهما يظل الفيلان الصغيران مع القطيع ولا يبتعدان عنه، في الحديقة التي تمسح 392 كلم مربعا، حيث تعيش 1600 من الفيلة التي جمعت في 58 عائلة، وكل عائلة لديها رموز يتم بها التعرف عليها. وتحرص الحديقة الكينية على الحد من صيد الفيلة، وهي تستعين بمئات المنخرطين في الكشافة الكينية، الذين يقدمون المساعدة في حراسة الفيلة.