ستفوز إسبانيا على روسيا في مباراة الثمن النهائي من دورة كأس العالم التي ستجرى هذا الأحد في موسكو، هذا إذا كنت تعتقد في توقعات حيوان الخلد "هاري"، الذي سبق أن تنبأ للضيوف بفوزين وهزيمة خلال الدورة، وقد صدقت توقعاته.
الخلد "هاري" يتنبأ بالفائز في مبارة اسبانيا وروسيا
الخلد "هاري" يتنبأ بالفائز في مبارة اسبانيا وروسيا
ففي احد الأحواض المائية في مدينة سوتشي الروسية، رمت عاملة المسبح بكرتين في المسبح، فسبح هاري مباشرة نحو الكرة الملونة بعلم إسبانيا، وأخرجها على حافة الحوض، فيما تركت الكرة الملونة بالعلم الروسي تطفو وسط حوض الماء.
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وبعد أن فازت روسيا على السعودية 0/5 وعلى مصر 1/3 ثم خسرت أمام الأوروغواي، أثبتت توقعات الخلد هاري بشأن نتائج تلك المباريات صحتها.
ويعد هاري أحد الحيوانات التي تتنبأ بنتائج مباريات كأس العالم، إلى جانب منافسين له، مثل ماعز سمارا الأبيض زابياكا، وقط سان بطرسبورغ آخيل، وفرس النهر ميليا، و حيوان التابير كليوباترا في نوفوغراد، والنمر الأبيض في كرسنايرسك.
وكان متحف الكائنات البحرية في سوتشي تبنى تربية حيوان الخلد هاري، بعد أن وجده في محطة غسيل للسيارات سنة 2013.