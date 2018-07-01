شركة كورية جنوبية ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي

قالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية إن مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، توجد ضمن القائمة القصيرة التي ستتنافس على المشروع النووي السعودي، وتضم القائمة القصيرة أيضا الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا حسبما ذكرت الوزارة، ومن المتوقع وق بيان لوزارة الطاقة الكورية الجنوبية أن يتم اختيار الشركة الفائزة بالمناقصة سنة 2019.
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وقالت الوزارة في بيان: "أخبرنا الجانب السعودي، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن كيبكو دخلت القائمة القصيرة لمشروع نووي في السعودية."
وتعتزم العربية السعودية وهي أكبر منتج للبترول في العالم، بناء منشأتين نوويتين بهدف تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها، وإذا فازت كوريا الجنوبية بالمناقصة، فإنها ستكون ثاني اتفاقية خارجية لهذا البلد.
وفي 2009 فازت شركة كيبكو الكورية الجنوبية للطاقة باتفاق يخص المشروع النووي الإماراتي، بقيمة تفوق 18 مليار دولار، لبناء أربع محطات نووية.
وتعد كوريا الجنوبية خامس أكبر مستخدم للطاقة النووية في العالم، وهي تسعى إلى تصدير مفاعلاتها النووي إلى الخارج.