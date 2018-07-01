قال متحدث باسم المعارضة إن المحادثات استؤنفت بين المعارضة السورية ومفاوضين روس في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار في بلدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بجنوب غرب البلاد وذلك بعد وساطة من الأردن.
استئناف محادثات بين الجيش السوري الحر وروسيا بعد وساطة أردنية
استئناف محادثات بين الجيش السوري الحر وروسيا بعد وساطة أردنية
واضطرت العديد من البلدات والقرى التي تخضع لسيطرة المعارضة إلى القبول بسيادة الدولة أمس السبت مع انهيار خطوط دفاع مقاتلي المعارضة في مناطق من الجنوب الغربي تحت وطأة قصف مكثف.
وذكر مقاتلو معارضة أن المفاوضات في بصرى الشام فشلت أمس السبت بعد اجتماع مفاوضين روس مع فريق يمثل الجيش السوري الحر وطلب خلاله الروس من فريق المعارضة استسلاما كاملا.
وقال إبراهيم الجباوي المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التي تمثل مفاوضي الجيش السوري الحر لرويترز إن فريق المعارضة استأنف المحادثات مع ضباط روس اليوم الأحد بعد جهود وساطة من الأردن الذي يسعى إلى وقف إطلاق النار.
وأشار إلى "استئناف المفاوضات بين الجانب الروسي وجانب الثوار في الجنوب السوري بوساطة أردنية".
ويعكف الأردن، القلق من اندلاع العنف على حدوده الشمالية، على تسهيل المحادثات بين فصائل المعارضة من الجيش السوري الحر وروسيا بشأن اتفاق يوقف القتال.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة مع كل أطراف الصراع للمساعدة في التوصل لوقف إطلاق نار يخفف من معاناة النازحين.
ودفع الهجوم الذي شنه الجيش السوري الشهر الماضي على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في جنوب غرب البلاد عشرات الآلاف للنزوح نحو الحدود مع الأردن وآلافا آخرين نحو الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
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