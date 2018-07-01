توقعات بتفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي خلال عام

عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن اعتقاده، بأن القسم الأكبر من برامج كوريا الشمالية النووية والكيماوية والبيولوجية يمكن تفكيكه خلال عام. وأبلغ بولتون برنامج (فيس ذا نيشن)، الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) بأن واشنطن وضعت برنامجا مدته عام، لتفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لدى كوريا الشمالية.
وقال بولتون: "إذا كانوا اتخذوا بالفعل قرارا استراتيجيا بفعل ذلك وأبدوا تعاونا فيمكننا إذن التحرك بسرعة كبيرة... سنتمكن من الناحية المادية من تفكيك الجزء الأكبر من برامجهم خلال عام".
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وأضاف بولتون أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيبحث على الأرجح هذا المقترح مع الكوريين الشماليين قريبا. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أنه من المقرر أن يزور بومبيو كوريا الشمالية هذا الأسبوع، لكن رويترز لم تتأكد من خططه الخاصة بالسفر.
ووافقت كوريا الشمالية خلال قمة في سنغافورة الشهر الماضي، بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "العمل صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، لكن البيان المشترك الذي وقعه الزعيمان لم يحتو تفاصيل بشأن الكيفية أو الموعد المحتمل لتخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها.
بيونغ يانغ والتعهدات السابقة
وكان بومبيو أبلغ الصحفيين في اليوم الذي أعقب قمة سنغافورة في 12 يونيو حزيران، بأن واشنطن تأمل في أن تقوم كوريا الشمالية "بنزع كبير للسلاح" خلال فترة ترامب الحالية، والتي تنتهي في 20 يناير كانون الثاني 2021.
وقال بولتون إن الولايات المتحدة ذهبت للمفاوضات النووية، وهي تعي عدم التزام بيونغ يانغ بتعهداتها السابقة، وأضاف: "نعرف تماما ما هي المخاطر- استغلالهم المفاوضات لإطالة الوقت من أجل مواصلة برامجهم، للأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، والخاصة بالصواريخ الباليستية"، وتابع قائلا: "ليس هناك أي أوهام لدى المجموعة التي تقوم بذلك، نحن على دراية تامة بما فعلته كوريا الشمالية في الماضي".
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
من جانب آخر قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه بحث قضية المخاوف من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن حكومته لم تتدخل في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.
وأضاف بولتون لقناة (سي.بي.إس) "كانت مسألة التدخل في الانتخابات من بين ما تحدثنا عنه بالطبع". وقال إنه أثار مسألة انتخابات 2016 والأنشطة الروسية في انتخابات الكونغرس المقبلة مع بوتين، ونقل عن بوتين قوله "لم تتدخل الدولة الروسية في 2016".