توقعات بتفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي خلال عام

عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن اعتقاده، بأن القسم الأكبر من برامج كوريا الشمالية النووية والكيماوية والبيولوجية يمكن تفكيكه خلال عام. وأبلغ بولتون برنامج (فيس ذا نيشن)، الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) بأن واشنطن وضعت برنامجا مدته عام، لتفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لدى كوريا الشمالية.

وقال بولتون: "إذا كانوا اتخذوا بالفعل قرارا استراتيجيا بفعل ذلك وأبدوا تعاونا فيمكننا إذن التحرك بسرعة كبيرة... سنتمكن من الناحية المادية من تفكيك الجزء الأكبر من برامجهم خلال عام".