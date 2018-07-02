اعتقلت السلطات البلجيكية يوم الاثنين شخصين يشتبه بتخطيطهما لهجوم بقنبلة على اجتماع المعارضة التي تحتضنه العاصمة الفرنسة باريس.
الادعاء البلجيكي يعلن توقيف شخصين بتهمة التخطيط للاعتداء على مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس
الادعاء البلجيكي يعلن توقيف شخصين بتهمة التخطيط للاعتداء على مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس
وقال الادعاء البلجيكي إن الشرطة اعتلقت المشتبه بهما يوم السبت وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المستخدمة في صناعة القنابل التقليدية، كما عثرت على جهاز تفجير في سيارتهما.
وقال ممثلون للادعاء يوم إن الشخصين يشتبه في تخطيطهما لشن هجوم بقنبلة على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية.
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المصدر: رويترز