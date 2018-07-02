تمكن المنتخب البلجيكي من هزيمة نظيره الياباني في اللحظات الأخيرة بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لتقلب تأخرها بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف.
في دقائق مجنونة... بلجيكا تطيح بأحلام اليابانيين في كأس العالم
في دقائق مجنونة... بلجيكا تطيح بأحلام اليابانيين في كأس العالم
فبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكّن المنتخب الياباني من إحراز هدفين عن طريق جينكي هاراغوتشي وتاكاشي إنوي في الدقيقتين 48 و52.
قبل أن ينتفض المنتخب البلجيكي ويسجل التعادل بضربتين رأسيتين عن طريق يان فيرتونجين ومروان فلايني في الدقيقتين 69 و74، يحرز ناصر الشاذلي فيمابعد هدفاً ثالثاً وقاتلاً في الثواني الأخيرة، لتخرج بلجيكا فائزة باللقاء وتتأهل إلى الدور ربع النهائي لملاقاة البرازيل.
الفوز الدرامي المثير يدين البلجيك بالفضل فيه إلى البديل ناصر الشاذلي الذي خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وأصبحت بلجيكا أول فريق يقلب تأخره بهدفين إلى فوز بمباراة في أدوار خروج المغلوب منذ فازت المانيا 3-2 على انكلترا بعد وقت إضافي في 1970.
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وعانت بلجيكا التي تحتل المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) بفارق 58 مركزاً عن منافستها اليابان، حين تأخرت بهدفين عبر هاراغوتشي وتاكاشي.
لكن المدافع يان فيرتونخن عوض الخطأ الذي تسبب في الهدف الأول لليابان عندما وضع الكرة بضربة رأس من فوق الحارس في الدقيقة 69، ثم أدرك مروان فيلايني التعادل في الدقيقة 74 بعد عشر دقائق من مشاركته بدلاً من دريس ميرتنز.
ومن هجمة مرتدة مرر روميلو لوكاكو الكرة للشاذلي المسرع جداً والذي وضعها داخل المرمى في اللحظات الأخيرة.