أعلنت غدارة مهرجان القاهرة السينمائي عن نيتها تكريم المؤلف الموسيقي المصري هشام نزيه بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز خلال دورة المهرجان رقم 40.
مهرجان القاهرة السينمائي يكرّم الموسيقار المصري هشام نزيه
مهرجان القاهرة السينمائي يكرّم الموسيقار المصري هشام نزيه
وقالت إدارة المهرجان برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي في بيان يوم الاثنين إن تكريم نزيه يأتي "تقديرا لعطائه ومسيرته السينمائية المضيئة والحافلة بالكثير من الأعمال البارزة في مجال التأليف الموسيقي ووضع الموسيقى التصويرية".
وتقام الدورة الأربعون للمهرجان في الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني.
ونقل البيان عن حفظي قوله إن نزيه "له رصيد كبير من الأعمال الغير تقليدية والمتميزة التي نال بعضها جوائز محلية وعالمية، وهو ما يشكل حالة مختلفة".
إقرأ ايضاً:
الشانزيليزيه يتحول لسينما عملاقة تعرض فيلماً ل1700 متفرج
شاهد غضب الممثل الفرنسي ديبارديو في بلجيكا
ادعاء لوس أنجلوس يحقق في اتهام سيلفستر ستالون بـ"الاعتداء الجنسي"
ولد نزيه في عام 1972، ووضع الموسيقى التصويرية وألحان مجموعة كبيرة من الأفلام منها (الساحر) و(السلم والثعبان) و(سهر الليالي) و(الفيل الأزرق) و(أسوار القمر) و(هيبتا) و(الأصليين) و(الكنز).
وعلق نزيه على منحه جائزة فاتن حمامة للتميز قائلا "هذه الجائزة رسالة مهمة لجيلي ولأجيال أخرى، ومحفزة لاستكمال المشوار والحلم والطموح والمحاولة، فالاعتراف بالمجهود وتتويجه له تأثيره الكبير".
وأضاف "أنا في منتهى الفخر، وسعادتي بها (الجائزة) لأنني شعرت أن السينمائيين باتوا عائلتي وأنهم فتحوا لي بيتهم.