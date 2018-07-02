كمبوديا تصنع أطول وشاح في العالم وتدخل موسوعة غينيس

كمبوديا تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تصميمها لأطول وشاح. الوشاح الأطول صٌمّم بزخارف منسوجة يدويًا وأطلق عليه اسم "كراما"، ويبلغ طوله 1149.8 متر، وقد استغرق تصميمه 5 أشهر، وشارك في حياكته 20 نساجا كمبوديا.

وعرض "كراما" للزائرين من السياح أمام المتحف الوطني، في العاصمة بنوم بنه، وقد تمكن بعض الزائرين من إضافة بضعة سنتيمترات إلى الوشاح الكبير خلال الزيارات. سوابنيل دانجاريكار، وهو محاضر في سجلات غينيس للأرقام القياسية، أكد أنه مع وجود 1149.8 متر، يصبح "كراما" أطول وشاح، مسجلا بذلك نمطا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية لأطول وشاح، وجاء إعلانه هذا أمام حشد ضخم يضم أكثر من 20 ألف شخص.

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وتعتبر كمبوديا أول دولة حاولت كسر أرقام موسوعة غينيس العالمية لأطول وشاح، بالرغم من أنّ المعايير الأساسية لهذا الإنجاز كانت تكمن في أن يكون الوشاح بعرض 30.5 سم وطوله 1000 متر على الأقل.