الاتحاد الأوروبي يتشاور مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن دعم حل الدولتين

يعقد المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، كريستيان دانيلسون، والمدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، فرناندو جنتيليني، مشاورات هذا الأسبوع مع ممثلين من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المراجعة المستمرة لأشكال مشاركة الاتحاد الأوروبي دعماً لحل الدولتين.

المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، كريستيان دانيلسون

وقد تم الإعلان مسبقا من قبل مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني والمفوض يوهانس هان عن هذه المراجعة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيلول 2017.