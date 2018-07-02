الاتحاد الأوروبي يتشاور مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن دعم حل الدولتين

يعقد المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، كريستيان دانيلسون، والمدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، فرناندو جنتيليني، مشاورات هذا الأسبوع مع ممثلين من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المراجعة المستمرة لأشكال مشاركة الاتحاد الأوروبي دعماً لحل الدولتين.
وقد تم الإعلان مسبقا من قبل مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني والمفوض يوهانس هان عن هذه المراجعة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيلول 2017.
وحسب بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه، فإن الهدف من المراجعة هو التأكيد على أن جميع أشكال مشاركة الاتحاد الأوروبي - أنشطة الاتحاد الأوروبي وأدواته والمشاركة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية والمهام المدنية للاتحاد الأوروبي - فعالة وعلى قدر كافٍ من الكفاءة لتعزيز هدف حل الدولتين، بما في ذلك في غزة والتي جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية تعد جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد نية لخفض المستوى الحالي لتمويل الاتحاد الأوروبي ولا نية لمراجعة سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.
وما زال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بحل الدولتين حيث يعتقد أنه الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الاتحاد الأوروبي لديه شراكة وثيقة مع فلسطين بصفته أكبر جهة مانحة وأكثرها مصداقية، وأيضا مع إسرائيل باعتبارها أكبر شريك تجاري لها.
وفي هذا الإطار، يطمح الاتحاد إلى أن يستمع إلى وجهات النظر حول المراجعة من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث إن كليهما يستفيد من المشاركة النشطة للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مناقشة أي عقبات في وجه السلام وإمكانية تحقيق حق الدولتين.
تأتي أداة الجوار الأوروبية لدعم الفلسطينيين من خلال إطار الإستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020 المعتمدة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي و 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
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