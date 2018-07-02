أوروبا تحذر الولايات المتحدة من خسائر باهظة رداً على رسوم واردات السيارات

في تصعيد جديد لتداعيات الحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذر الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل، من إمكانية تعرض صادرات أمريكية بـ 294 مليار دولار، لتدابير مضادة في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات.

وفي رسالة موجهة إلى السلطات الأمريكية، رسمت المفوضية الأوروبية التي تتولى السياسة التجارية لأعضاء التكتل الـ28، صورة قاتمة عن وضع الاقتصاد الأميركي في حال نفذ ترامب تهديده.