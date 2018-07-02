فيفا يغرّم الاتحاد المغربي وامرابط 56 ألف يورو

غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المغرب مبلغ 56 ألف يورو، بعد أن وجهت الجامعة المغربية لكرة القدم اعتراضا على التحكيم في مباريات المنتخب بكأس العالم روسيا 2018.
قرار الفيفا جاء بعد الخطاب الذي أرسلته الجامعة المغربية لكرة القدم، مدعوما بمجموعة من الفيديوهات التي تثبت تعرض منتخب أسود الأطلس لظلم تحكيمي خلال مبارتي البرتغال وإسبانيا، منها تراجع الحكم عن احتساب هدف التعادل في الدقائق الأخيرة باللقاء الذي جمع المنتخب المغربي بنظيره الاسباني.
كما حذرت الفيفا رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع الذي اقتحم أرض الملعب بعد انتهاء المباراة مع اسبانيا معترضا على الحكم الكولومبي.
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كما تلقى اللاعب المغربي نور الدين امرابط تحذيرا من الفيفا بعد احتجاجه على تقنية VAR بعد أن سجل الفريق الاسباني الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة وهو ما حرم المغرب من الفوز، ليتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.
وبحسب فيفا هناك عقوبات تأديبية بحق ستة موظفين دخلوا أرض الملعب بعد صافرة النهاية، كما وجهت تهم أخرى بسبب الاضطرابات التي اشعلها المشجعون المغاربة، من خلال رميهم أشياء داخل الملعب.
وارتباطا بالموضوع غرمت الفيفا كذلك الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بمبلغ 20500 دولارا، بسبب ممارسات جماهيره بعد نهاية مباراة المكسيك مع السويد، حيث رموا أشياء من المدرجات داخل أرض الملعب.
كما فرضت اللجنة التأديبية في الفيفا غرامة على الاتحاد الروسي البلد المنظم "13 ألف دولارا"،بعدما رفع لافتات تؤيد النازية خلال مباراته مع الأوروغواي، وهي التهمة ذاتها التي وجهت إلى الاتحاد الصربي، إذ رفعت جماهيره لافتات عنصرية، وهو ما أدى إلى تغريمه بـ 20 ألف دولارا.
كما وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم إنذارا للاتحاد المصري على خلفية مباراته ضد نظيره السعودي، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بسبب عدم حضور النجم محمد صلاح المؤتمر الصحفي بعد المواجهة أمام السعودية، بعد اختياره أفضل لاعب للمباراة.
للإشارة تنص قواعد بطولة كأس العالم على ضرورة حضور مدربي المنتخبين، إضافة إلى أفضل لاعب في المباراة، المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد كل مباراة.