فيفا يغرّم الاتحاد المغربي وامرابط 56 ألف يورو

غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المغرب مبلغ 56 ألف يورو، بعد أن وجهت الجامعة المغربية لكرة القدم اعتراضا على التحكيم في مباريات المنتخب بكأس العالم روسيا 2018.

قرار الفيفا جاء بعد الخطاب الذي أرسلته الجامعة المغربية لكرة القدم، مدعوما بمجموعة من الفيديوهات التي تثبت تعرض منتخب أسود الأطلس لظلم تحكيمي خلال مبارتي البرتغال وإسبانيا، منها تراجع الحكم عن احتساب هدف التعادل في الدقائق الأخيرة باللقاء الذي جمع المنتخب المغربي بنظيره الاسباني.