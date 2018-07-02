إسرائيل تتهم موظفا بالقنصلية الفرنسية بالقدس بتهريب أسلحة لفلسطينيين

وجهت محكمة إسرائيلية لموظف بالقنصلية الفرنسية بالقدس الاثنين 2 يوليو / تموز تهمة نقل اسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، في سيارة رسمية تابعة لقنصلية بلاده.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي قد سمح بالإعلان عن اعتقال رومان فرانك البالغ من العمر 24 عاما شهر مارس / آذار الماضي، بعد اعتقاله لإجراء تحقيقات حول شبهة التهريب والتعاون مع خلية من فلسطينيين، باستغلال سيارة دبلوماسية لتهريب الأسلحة كونها تتمتع بحصانة واجراءات أمنية مخففة عند نقاط التفتيش الاسرائيلية، وهو ما ساعده على تهريب 70 مسدسا وبندقيتين.
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محامي فرانك طالب المزيد من الوقت للتحضير لقضيته، ليتسنى له ترجمة رسمية للتهم باللغة الفرنسية، حيث أجل القاضي المحاكمة حتى 16 سبتمبر / أيلول المقبل.
وشددت السلطات الإسرائيلية بأن فرانك تصرف من تلقاء نفسه دون معرفة القنصلية، مؤكدة بأن العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا لن تتأثر.