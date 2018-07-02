إمبراطور اليابان يعاني من نقص التروية الدماغية

قال مسؤول في القصر الإمبراطوري يوم الاثنين 2 يوليو / تموز إن الإمبراطور الياباني أكيهيتو ألغى واجباته العامة بعد تشخيص إصابته بدوار ونقص التروية الدماغية وهي حالة لا يتدفق فيها الدم بصورة كافية للمخ.
سكرتير مجلس الوزراء يوشيهادي سوغا قال:"بعد اجراء عدة فحوصات تبين أنه يعاني فقر الدم الدماغي، وأنه بحاجة إلى الراحة والخضوع لمراقبة طبية".
واعتبر إمبراطور اليابان يوما ما من نسل الآلهة، ويعرف في الدستور حاليا بأنه "رمز الدولة ووحدة الشعب" لكن ليس لديه سلطة سياسية.
وقضى أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو جل وقتهم في مواساة ضحايا الكوارث ومحاولة التعامل مع إرث الحرب العالمية الثانية، التي كانت في عهد والده الإمبراطور هيروهيتو. ويكن معظم اليابانيين الاحترام للإمبراطور أكيهيتو.
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ويعتزم أكيهيتو (84 عاما) التنازل عن العرش العام القادم في شهر نيسان / أبريل، بعد أن تربع عليه حوالي 3 عقود، و يسعى لتضميد جراح الحروب، ويعتبر الامبراطور في اليابان رمزا للدولة ووحدة الشعب، لكنه لا يتمتع بسلطات سياسية، أما وريثه القادم فهو ناروهيتو ويبلغ من العمر 58 عاما.
وقال أكيهيتو في العام 2016 إنه يخشى من أن سنه يجعل من الصعب عليه القيام بمهامه. وسبق أن خضع الإمبراطور لجراحة في القلب وتلقى علاجا من سرطان البروستات.