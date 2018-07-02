اليساري لوبيز أوبرادور يفوز بالانتخابات الرئاسية في المكسيك

أقر خوسيه أنطونيو ميد مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة في المكسيك بهزيمته في الانتخابات التي جرت الأحد وقال إن منافسه اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حمل على عاتقه مسؤولية الحكومة المقبلة وتمنى له النجاح.

وقال ميد في اجتماع مع أنصاره بعد بداية فرز الأصوات وظهور النتائج الأولية "إن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، سيكون الشخص الذي سيقود الحكومة المقبلة".