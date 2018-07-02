طالب المدعون المالطيون أحد القضاة بإصدار أمر لمصادرة سفينة إنقاذ مهاجرين تديرها مجموعة إنقاذ ألمانية.
مالطا تتهم قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين بالإبحار في مياهها بطريقة غير مشروعة
مالطا تتهم قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين بالإبحار في مياهها بطريقة غير مشروعة
ومثل قبطان سفينة لايفلاين أمام المحكمة في فاليتا يوم الاثنين.
واتهم كلاوس بيتر ريش، 57 عاما، بالابحار بالسفينة في المياه المالطية دون تسجيل أو ترخيص مناسب، وتشمل هذه التهمة أيضاً ادعاء دخول المياه المالطية بطريقة غير مشروعة.
وقال محامو القبطان إنهم سيثبتون أن السفينة مسجلة وتسجيلها ساري الصلاحية، وأضافوا أن موكلهم يعتقد أنه ضحية "حملة تستهدف المنظمات غير الحكومية وتستهدف اللاجئين".
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وأنقذت سفينة لايفلاين 234 مهاجراً من البحر قبالة الشواطيء الليبية.
وكانت مالطا قد أعطت السفينة في الأسبوع الماضي ملاذاً آمناً وسمحت لها بالرسو بعد مشاحنات دبلوماسية بين دول الاتحاد الأوروبي، ووافقت ثماني دول أخرى على استقبال بعض الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
وأمر القبطان بتسليم جواز سفره إلى المحكمة والتسجيل في مركز للشرطة أسبوعياً بالإضافة إلى فرض كفالة بـقيمة 10 آلاف يورو ما يعادل أكثر من 11 ألف دولار أمريكي.