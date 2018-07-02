ليفربول يجدد عقد محمد صلاح بتعاقد "طويل المدى"

قرر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم تمديد التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح لفترة قيل إنها طويلة دون تحديدها بعد تألقه في موسمه الأول. ليفربول كتب على موقعه الخاص أن صلاح وقع عقدا، وصفه النادي ب"طويل المدى"، بينما ذكرت تقارير محلية أن هداف الدوري الإنجليزي ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

موسم رياضي مذهل

44 هدفا في 52 مباراة هو مجموع الأهداف التي سجلها صلاحخلال موسمه الأول مع ليفربول. وساهم صلاح (26 عاما) في وصول ليفربول، الذي احتل المركز الرابع في الدوري، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وثارت تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد قبل أن يحسم الأمر بالتوقيع على عقد جديد.