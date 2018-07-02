ليفربول يجدد عقد محمد صلاح بتعاقد "طويل المدى"

قرر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم تمديد التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح لفترة قيل إنها طويلة دون تحديدها بعد تألقه في موسمه الأول. ليفربول كتب على موقعه الخاص أن صلاح وقع عقدا، وصفه النادي ب"طويل المدى"، بينما ذكرت تقارير محلية أن هداف الدوري الإنجليزي ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.
موسم رياضي مذهل
44 هدفا في 52 مباراة هو مجموع الأهداف التي سجلها صلاحخلال موسمه الأول مع ليفربول. وساهم صلاح (26 عاما) في وصول ليفربول، الذي احتل المركز الرابع في الدوري، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وثارت تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد قبل أن يحسم الأمر بالتوقيع على عقد جديد.
تغريدة صلاح الغامضة
منذ نحو 14 ساعة نشر أبو مكة على تويتر تغريدة غامضة أثارت جدلا واسعا قال فيها إن "قد يظن بعضهم أن الأمر انتهى لكنه لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير".
وفسر البعض التغريدة على أنها موجهة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تداول أخبار حول خلاف واضح بين اللاعب المحترف واتحاد فريق بلاده وهزيمة مصر المتتالية في كأس العالم، والبعض الآخر ظن أن اللاعب سوف يترك النادي الإنجليزي.
مو صلاح في الغرب وأبو مكة في الشرق يتوج ب"أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي"
توج بلقب أفضل لاعب في الدوري وبلقب هداف المسابقة. وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول قادما من روما قبل عام واحد وحطم الكثير من الأرقام القياسية ومنها تسجيل 32 هدفا في الدوري الممتاز ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم من 38 مباراة.
وأصبح صلاح أيضا أول من يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري ثلاث مرات خلال موسم واحد ونال جائزة أفضل لاعب في الفريق سبع مرات، كما حصد صلاح أيضا جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في العام إضافة إلى جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب أفريقي.
هدفان في كأس العالم.. رغم الانتقادات
وأصيب صلاح في كتفه في نهائي دوري الأبطال وثارت شكوك حول مشاركته في كأس العالم لكنه في النهاية شارك في مباراتين وهز شباك روسيا والسعودية لكن منتخب مصر خرج من الدور الأول للمسابقة.
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