الدولي المغربي أمين حارث يمثل أمام المدعى العام بعد حادثة سير مميتة بمراكش

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن لاعب نادي شالكه 04 الألماني لكرة القدم، الفرنسي ذو الأصول المغربية أمين حارث قد تسبب في حادث طريق أسفر عن مقتل أحد المشاة بمدينة مراكش بحسب مصدر في الجامعة المغربية لكرة القدم. وأضافت الوكالة ان أمين حارث سيمثل أمام االنيابة العامة الإثنين للنظر في القضية بعد استكمال التحقيق.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن الضحية، رجل يبلغ من العمر 30 عاما وقد توفي خلال الحادث الذي وقع بعد منتصف الليل في شارع بمدينة مراكش حيث كان أمين حارثي يقود سيارة من نوع مرسيدس مسجلة في فرنسا.
وأكد المتحدث أن الوكيل العام لم يأمر بإعتقال الدولي المغربي البالغ من العمر 21 عاما، غير أن السلطات المغربية قامت بسحب جواز سفره.
وأثبتت التحقيقات الأولية أن لاعب نادي شالكه 04 لم يكن بمفرده في السيارة وأن شقيقه البالغ من العمر 14 عاما كان برفقته. وأشارت بعض المواقع في وقت سابق إلى تواجد االلاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية عماد فراج لاعب نادي ليل برفقة أمين حارث، غير أن ناديه الفرنسي كذب الخبر وأكد أن عماد فراج متواجد في فرنسا ويزاول تدريباته مع الفريق.
من جهته قال نادي شالكه 04 الألماني في بيان له "تلقينا بكل ألم الأنباء التي تحدثت عن حادث السير في مراكش والذي تواجد فيه أمين حارث، والمدير الرياضي تواصل مع اللاعب والذي ما زال يعاني من صدمة حيث لم يكن أمامه الوقت لتفادي الحادث". وقال كريستيان هيدل، المدير الرياضي، للنادي في تصريحات إعلامية "لقد اتصلت باللاعب، ولكن الحديث كان صعبًا، وهو موجود برفقة عائلته ويعتنون به".
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وكان أمين حارث ضمن تشكيلة أسود الأطلس المشاركة في مونديال روسيا 2018 وعاد إلى المغرب بعد اقصاء المنتخب المغربي من المنافسات.
اللاعب الفرنسي ذو الأصول المغربية أمين حارث بدأ مشواره الرياضي مع نادي نانت في العام 2012 قبل أن ينضم في الصيف الماضي لنادي شالكه 04 الألماني، واختير في شهر مايو/ أيار المنصرم أفضل لاعب شاب في البوندسليغا.