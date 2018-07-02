الدولي المغربي أمين حارث يمثل أمام المدعى العام بعد حادثة سير مميتة بمراكش

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن لاعب نادي شالكه 04 الألماني لكرة القدم، الفرنسي ذو الأصول المغربية أمين حارث قد تسبب في حادث طريق أسفر عن مقتل أحد المشاة بمدينة مراكش بحسب مصدر في الجامعة المغربية لكرة القدم. وأضافت الوكالة ان أمين حارث سيمثل أمام االنيابة العامة الإثنين للنظر في القضية بعد استكمال التحقيق.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن الضحية، رجل يبلغ من العمر 30 عاما وقد توفي خلال الحادث الذي وقع بعد منتصف الليل في شارع بمدينة مراكش حيث كان أمين حارثي يقود سيارة من نوع مرسيدس مسجلة في فرنسا.