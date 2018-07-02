شاهد: لحظة اغتيال عمدة تاناوان بالرصاص

أظهر شريط فيديو لحظة مقتل عمدة مدينة تاناوان في الفلبين رميا بالرصاص أثناء مراسم احتفال رفع العلم. وقالت الشرطة إن أنطونيو هاليلي الذي كان مناهضا للمشتبه في تورطهم في قضايا المخدرات قبل أن يتم اتهامه لاحقا بالتورط في التجارة غير المشروعة أصيب بطلقة نارية في الصدر، على يد شخص يشتبه في أنه قناص، وأُعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.
وكان الاحتفال الذي جرت مراسمه خارج مجلس المدينة، قد انتهى تقريبا عندما سُمع صوت العيار الناري، ما أدى إلى تعالي أصوات الصراخ وانتشار الذعر بين الموظفين، وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان هاليلي قد تصدر عناوين الصحف في العام 2016، عندما جعل المشتبه في إتجارهم بالمخدرات يسيرون في شوارع تاناوان وهم يحملون لافتات كتب عليها: "أنا تاجر مخدرات. لا تكن مثلي".
وكانت حملة "سير العار" تهدف إلى إظهار الدعم لحملة الرئيس، رودريغو دوتيرتي، المناهضة لتجارة المخدرات غير المشروعة، والتي تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب تزايد أعداد القتلى والاعتداءات التي يزعم أنها أسفرت عنها.
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ومن جانبه، قال أوسكار ألبايالد، قائد الشرطة في البلاد، إن المحققين يبحثون في إمكانية أن يكون مقتل هاليلي مرتبطا بحملة “سير العار”.
وأوضح المتحدث ذاته أن الضحية "كانت قد أساءت إلى الكثير من الناس في إطار الحملة”.
إلا أن هاليلي نفسه كان قد اتهم بالتورط في تجارة المخدرات غير المشروعة، وتم تجريده من سلطاته في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ويشار إلى أن هاليلي هو رابع عمدة يتم قتله في الفلبين بعد اتهامه بالتورط في تجارة المخدرات غير المشروعة، منذ أن أصبح دوتيرتي رئيسا للبلاد في العام 2016.