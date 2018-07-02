شاهد: لحظة اغتيال عمدة تاناوان بالرصاص

أظهر شريط فيديو لحظة مقتل عمدة مدينة تاناوان في الفلبين رميا بالرصاص أثناء مراسم احتفال رفع العلم. وقالت الشرطة إن أنطونيو هاليلي الذي كان مناهضا للمشتبه في تورطهم في قضايا المخدرات قبل أن يتم اتهامه لاحقا بالتورط في التجارة غير المشروعة أصيب بطلقة نارية في الصدر، على يد شخص يشتبه في أنه قناص، وأُعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.

وكان الاحتفال الذي جرت مراسمه خارج مجلس المدينة، قد انتهى تقريبا عندما سُمع صوت العيار الناري، ما أدى إلى تعالي أصوات الصراخ وانتشار الذعر بين الموظفين، وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.