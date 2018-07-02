إعدام 45 ألف خنزير في رومانيا لاصابتها بحمى الخنازير

قالت الهيئة الوطنية المعنية بسلامة الغداء يوم الاثنين 2 يوليو / تموز إن رومانيا أبلغت عن وجود حالات إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة لتربية الخنازير في مقاطعة تولتشا بجنوب البلاد.
وأضافت الهيئة أن كل الخنازير في ذلك الموقع وعددها 44580 ستعدم، وقالت "سيتم التخلص من جيف الخنازير تحت إشراف رسمي بدعم من وزارة الدفاع التي جلبت أربعة محارق متنقلة".
وفي يونيو / حزيران الماضي أبلغت رومانيا عن انتشار حمى الخنازير الأفريقية بين الخنازير التي تربى في أفنية المنازل في ذات المقاطعة.
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ومرض حمى الخنازير الأفريقية شديد العدوى ويصيب الخنازير بما يشمل الأنواع البرية منها. وانتشر في السنوات الماضية في شرق أوروبا.
ولا يؤثر المرض على البشر.
ومن بين الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بالمرض المجر وروسيا وبولندا وأوكرانيا ورومانيا مما أثار قلق الحكومات ومربي الخنازير بسبب وتيرة انتشاره السريعة.