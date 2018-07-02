التطرف وليبيا والبوليساريو على جدول أعمال القمة الإفريقية

بدأت قمة الاتحاد الأفريقي الحادية والثلاثين الأحد 1 يوليو / تموز في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة رؤساء 22 دولة، في جلسات تستمر ليومين، تتناول ملفات الإرهاب والهجرة واصلاح الاتحاد والحرب الأهلية جنوب السودان.

وتَحُتل الأزمة في ليبيا مكانا في نقاشات القمة، حيث ستشارك دول الجوار الليبي في اجتماع مصغر على هامش القمة، للبحث في آخر المستجدات، خاصة مع المعارك الأخيرة للسيطرة على منابع النفط، كما سيقدم الاتحاد تقريرا حول رؤيته لحل النزاع في الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. وستناقش القمة أيضا ملف تمويل الاتحاد وبدء العمل بالمنطقة الحرة للتجارة في أفريقيا وتحيين اتفاقية هوية تنقل الأشخاص والممتلكات.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد أن للقمة أهمية خاصة عند الموريتانيين كونها المرة الأولى التي تستضيفها بلاده، ودعا إلى مقاربة جماعية لتنسيق جهود الدول لمواجهة التحديات الأمنية المحدقة بالقارة، كالإرهاب والتطرف.