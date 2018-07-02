فرق إنقاذ تايلاندية تعثر على 13 طفلا في غيابة كهف ومؤشرات على أنهم أحياء

قال حاكم إقليم تشيانج راي التايلاندي يوم الاثنين إن فرق إنقاذ عثرت على 12 صبيا مفقودا ومدربهم داخل كهف بشمال البلاد وهناك "مؤشرات على أنهم على قيد الحياة" بعد تسعة أيام من فقدهم.
وقال الحاكم نارونجساك أوسوتاناكورن للصحفيين "القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية عثرت على الثلاثة عشر جميعا وهناك مؤشرات على أنهم على قيد الحياة".
وبدأت عملية بحث دولية منذ أن اختفت المجموعة داخل كهف تام لوانج.
وقام غواصو البحرية التايلاندية بدءا من يوم الأحد بمحاولات للوصول للكهف الذي غمرته المياه عبر ثلاثة كيلومترات من الممرات المظلمة المغمورة بالمياه لبلوغ موقع يعتقد رجال الانقاذ أنه يؤمن لاثني عشر صبيا مفقودا ومدربهم لكرة القدم فرصة أفضل للنجاة.
ولم يحدث أي تواصل خلال ثمانية أيام من البحث مع الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ولا مدربهم البالغ من العمر 25 عاما منذ أن ذهبوا بعد تدريب في كرة القدم لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانج في إقليم تشيانغ راي شمال البلاد.
وأغلقت مياه الفيضان طريق الخروج بسبب الأمطار الغزيرة ويأمل رجال الانقاذ أن يكون المفقودين تمكنوا من الوصول إلى تلة في أحد الكهوف تحت الأرض يطلق عليها اسم (باتايا بيتش) نسبة إلى أحد أشهر المقاصد السياحية في تايلاند.
وقال أميرال البحرية اباكورن يوكونجكاو قائد القوات الخاصة في البحرية التايلاندية إن الغواصين وصلوا إلى "الغرفة الثالثة" مرة أخرى بعد أن كان ارتفاع مياه الفيضان قد أجبرهم على التراجع عنها من قبل.
وأضاف للصحفيين "المنطقة من الغرفة الثالثة إلى تقاطع ثم إلى باتايا بيتش كلها مغمورة بالمياه ومظلمة... المسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الغرفة 3 وحتى باتايا بيتش".
وقال الدكتور سومساك اكاسليب المدير العام لإدارة الخدمات الطبية إن نجاة المجموعة تعتمد على عثورهم على مياه للشرب لكنه أبدى قلقه من خطر الأمراض المعدية بسبب المياه الملوثة ومن بعض الحيوانات داخل الكهف.
وقال "يمكنهم النجاة دون طعام لثمانية أيام".
وتفتش فرق الإنقاذ أيضا في منطقة غابات كثيفة على الجانب الجبلي بحثا عن مسارات بديلة للدخول للكهف.