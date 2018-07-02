عاجل

عاجل

سوريا

ارتفاع عدد النازحين جنوب سوريا إلى 270 ألف

تقرأ الآن:

ارتفاع عدد النازحين جنوب سوريا إلى 270 ألف

نازحون من درعا بسوريا يجلسون في شاحنة تحمل أمتعتهم في القنيطرة يوم 3 يونيو
© Copyright :
تصوير: علاء فقير - رويترز
حجم النص Aa Aa

ازداد عدد النازحون في مناطق جنوب سوريا إلى 270 ألف بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة الإثنين 2 يوليو / تموز.

معظم النازحون من محافظة درعا جنوب سوريا توجهوا إلى مدينة القنيطرة القريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وكانت المعارضة السورية قد توعدت يوم 19 يونيو / حزيران الماضي الجيش السوري ببراكين من النيران في حال تم مهاجمة المنطقة الجنوبية، من جانبه بدأ الجيش السوري تكثيف هجماته على المنطقة في اليوم التالي للبيان، محرزا تقدما حيث تمكن من السيطرة على عدة قرا مثل الغارية الغربية.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

شاهد: لحظة فرار رضوان فايد من السجن على متن مروحية

شاهد: لحظة اغتيال عمدة تاناوان بالرصاص

منظمات حقوقية تتهم فرنسا بالمشاركة في قمع الشعب المصري

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن يوم السبت 28 من الشهر الماضي مقتل 46 شخصا في ضربات جوية استهدفت مدينة درعا، لتبدأ بعدها حركة النزوح بالازدياد نتيجة تكثيف الضربات الجوية.

الوكالات • رويترز