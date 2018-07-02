السلطات التركية تعتقل 68 ضابطا تركيا بتهمة التخابر السري مع غولن

أمرت السلطات التركية باعتقال 68 مشتبها به منهم ضباط جيش برتبة كولونيل في عملية تستهدف أنصار فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب قبل عامين.
19 ضابطا في الخدمة من بين من أمرت السلطات باعتقالهم في عملية ركزت على القوات البرية للجيش في 19 إقليما من بينها العاصمة أنقرة، طبقا لما ورد في وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ونقلت الوكالة عن مصادر من مكتب كبير ممثلي الادعاء في أنقرة قوله إن المشتبه بهم على اتصال من خلال خطوط هاتف أرضية مع عناصر نشطة في شبكة رجل الدين فتح الله غولن. وذكرت الأناضول أن 22 ضابطا برتبة كولونيل و27 ضابطا برتبة لفتنانت كولونيل من بين من صدرت مذكرات الاعتقال بحقهم وأن 19 شخصا اعتقلوا بالفعل حتى الآن.