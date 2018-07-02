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تركيا

السلطات التركية تعتقل 68 ضابطا تركيا بتهمة التخابر السري مع غولن

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السلطات التركية تعتقل 68 ضابطا تركيا بتهمة التخابر السري مع غولن

قوات الأمن التركية تقبض على جندي متهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب
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أرشيف رويترز
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أمرت السلطات التركية باعتقال 68 مشتبها به‭ ‬منهم ضباط جيش برتبة كولونيل في عملية تستهدف أنصار فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب قبل عامين.

19 ضابطا في الخدمة من بين من أمرت السلطات باعتقالهم في عملية ركزت على القوات البرية للجيش في 19 إقليما من بينها العاصمة أنقرة، طبقا لما ورد في وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ونقلت الوكالة عن مصادر من مكتب كبير ممثلي الادعاء في أنقرة قوله إن المشتبه بهم على اتصال من خلال خطوط هاتف أرضية مع عناصر نشطة في شبكة رجل الدين فتح الله غولن. وذكرت الأناضول أن 22 ضابطا برتبة كولونيل و27 ضابطا برتبة لفتنانت كولونيل من بين من صدرت مذكرات الاعتقال بحقهم وأن 19 شخصا اعتقلوا بالفعل حتى الآن.

اعتقال 160 ألف شخص وفصل العدد نفسه من وظائفهم .. ضريبة الانقلاب

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس آذار إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص فيما فصلت عددا مماثلا تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ الانقلاب. ومن هذا العدد وجهت السلطات اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا رهن الاحتجاز قيد المحاكمة. ويتهم منتقدون الرئيس رجب طيب إردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لسحق المعارضة. وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية للتغلب على تهديدات للأمن القومي.

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الوكالات • Reuters