شاهد: لحظة فرار رضوان فايد من السجن على متن مروحية

قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه يوم الأحد 1 يوليو / تموز إن رجل عصابات فرنسيا تمكن من الهروب بمساعدة رجال مدججين بالسلاح ولاذ بالفرار في طائرة هليكوبتر هبطت في فناء السجن.
وكان رضوان فايد يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما في سجن جنوبي باريس بعد إدانته بالسطو المسلح وقتل شرطية في العام 2010 في عملية سرقة فاشلة.
وصور أحد السجناء لحظة فرار فايد من السجن، وتم تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفايد أحد أشهر رجال العصابات في فرنسا وله تاريخ طويل في عالم الإجرام يقول إنه استلهمه من أفلام شهيرة بهوليوود مثل (سكار فيس) و(هيت).
وقالت بيلوبيه إن طائرة هليكوبتر حطت في فناء بالسجن لم يكن مغطى بشبكة واقية، وأضافت:"إنها عملية هروب مثيرة. لقد كانت وحدة كوماندوس معدة بشكل جيد جيدا وربما استخدمت طائرات بلا طيار لمراقبة المنطقة قبل هذه العملية".
وأضافت أن مسلحين قفزا من الطائرة لإخراج فايد من قاعة الزوار حيث كان يلتقي مع أحد أشقائه قبل الفرار في الطائرة الهليكوبتر. وظل مسلح ثالث في الطائرة مع الطيار الذي كان محتجزا كرهينة.
ولم يصب أحد وقامت الشرطة باعتقال شقيق فايد.
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وأُطلق سراح الطيار وعُثر على الطائرة الهليكوبتر شمالي باريس وكذلك على سيارة استخدمت في الهروب محترقتين. وقالت بيلوبيه إن الشرطة بدأت عملية بحث ووصفت فايد بأنه خطير.
ولم تكن تلك أول مرة يهرب فيها فايد من السجن، ففي عام 2013 احتجز فايد أربعة حراس رهائن قبل أن يستخدم الديناميت لتفجير طريق للخروج والفرار بسيارة كانت تنتظره، وظل هاربا ستة أسابيع وغير شكله قبل أن تقبض عليه الشرطة في فندق مع أحد شركائه.
وبعد أن قضى عشر سنوات في السجن تم الإفراج عنه بشروط في العام 2009 بعد أن أقنع ضباط المراقبة بأنه تغير.
وزادت شهرته منذ ذلك الحين بعد ظهوره في عدة برامج تلفزيونية وإصداره كتبا تحكي عن تاريخه وتحوله إلى مجرم في ضواحي باريس.