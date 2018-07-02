شاهد: لحظة فرار رضوان فايد من السجن على متن مروحية

قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه يوم الأحد 1 يوليو / تموز إن رجل عصابات فرنسيا تمكن من الهروب بمساعدة رجال مدججين بالسلاح ولاذ بالفرار في طائرة هليكوبتر هبطت في فناء السجن.

وكان رضوان فايد يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما في سجن جنوبي باريس بعد إدانته بالسطو المسلح وقتل شرطية في العام 2010 في عملية سرقة فاشلة.