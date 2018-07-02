على هامش منافسات دورة كأس العالم التي تستضيفها روسيا طيلة شهر، اجتاحت الحمى التي انتابت جماهير كرة القدم جميع الفئات الاجتماعية والمهنية، وطالت عرضا تقليديا امبراطوريا روسيا احتفاليا لفوج الخيالة والحرس الجمهوري الروسي، في الساحة الحمراء. فخلال الاستعراض تدحرجت كرة قدم في طريق عناصر الفوج، فتقدم عسكري ليتبادل ركلات قصيرة مع ضابط الفوج، وهو ما أضفى جوا مرحا في صفوف الحشود التي تجمعت في الساحة لمشاهدة العرض، تحت زخات المطر، وقد نظم العرض لأول مرة منذ سنوات عدة.
شاهد: حمى كأس العالم تطال الحرس الجمهوري الروسي
شاهد: حمى كأس العالم تطال الحرس الجمهوري الروسي
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