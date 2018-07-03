45 مليون يورو مساعدات لدول أوروبية لمواجهة الهجرة

أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان الاثنين 2 يوليو / تموز، عن تقديمها 45.6 مليون يورو، كمساعدات مستعجلة للدول الأعضاء لمواجهة تحديات الهجرة.
ونظرا لتزايد المهاجرين، فستحصل اسبانيا على 25.6 مليون يورو لتحسين طاقتها الاستيعابية في ساحلها الجنوبي في سبتة ومليلة، وتحسين خدمات العناية الطبية والملاجئ والطعام، بالإضافة إلى إعادة الترحيل.
كما ستقدم المفوضية 20 مليون يورو للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، لتحسين ظروف الاستقبال في اليونان، خاصة على جزيرة ليسفوس.
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وبالمجمل فقد تم رصد مبلغ مليار يورو للحالات الطارئة ضمن ميزانية 2014 – 2020، لتقديم الدعم للدول الأكثر تأثرا بموجات الهجرة مثل إيطاليا واليونان وبلغاريا وكرواتيا وألمانيا والسويد وإسبانيا.