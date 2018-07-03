قال المدعي العام الألماني إن شاباً عراقياً متهما باغتصاب وقتل فتاة ألمانية عمرها 14 عاماً، يخضع حالياً للتحقيق للاشتباه باغتصابه فتاة ألمانية أخرى عمرها 11 عاماً بمخيم لاجئين في مدينة فيسبادن.
عراقي متهم باغتصاب وقتل فتاة ألمانية يخضع لتحقيق في واقعة اغتصاب أخرى
عراقي متهم باغتصاب وقتل فتاة ألمانية يخضع لتحقيق في واقعة اغتصاب أخرى
وذكر مكتب المدعي العام بمدينة فيسبادن أن الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً ويدعى علي بشار، مشتبه باغتصابه الفتاة في آذار مارس، واعتدائه عليها مجدداً في أيار مايو بمساعدة أفغاني يبلغ من العمر 14 عاماً.
وقال المكتب إن الشرطة ألقت القبض على الأفغاني المشتبه به، المعروف في الأصل لدى السلطات الألمانية كشاهد في قضية قتل سوزانا فيلدمان.
ودفع الغضب بشأن الواقعة الائتلاف المحافظ المنتمية له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للدعوة إلى تشديد قواعد الهجرة، وترحيل من يتم رفض طلبه للجوء بشكل أسرع.
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وكانت السلطات العراقية سلمت بشار لألمانيا في التاسع من حزيران يونيو بعدما تمكنت قوات الأمن الكردية من ضبطه. وكان الشاب ترك ألمانيا مع أقاربه في وقت سابق من حزيران يونيو.
وكان بشار، الذي وصل إلى ألمانيا في ذروة أزمة المهاجرين عام 2015، معروفاً لدى الشرطة لتعامله بعنف مع مسؤولين بشأن وضع اللجوء.
المصدر: رويترز