الحبس 12 شهرا لأسقف أسترالي بتهمة التستر على اعتداء جنسي بحق أطفال

أصدرت محكمة أسترالية يوم الإثنين 2 يوليو / تموز حكما بالسجن لمدة 12 عاماعلى فيليب ويلسون رئيس أساقفة في أستراليا لتستره على الاعتداء الجنسي على الأطفال من طرف قس في سبعينيات القرن الماضي.

فيليب ويلسون الذي يعتبر أكبر مسؤول كاثوليكي في العالم أدين بتهمة التستر على اعتداء جنسي على أطفال عندما كان قسا مساعدًا في إيست ميتلاند في نيو ساوث ويلز.

وحكم قاضي محكمة نيوكاسل المحلية روبرت ستون على فيليب ويلسون بالحبس لمدة 12 شهرًا، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط طيلة ستة أشهر.