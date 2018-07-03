أستراليا تتوقع حدوث ظاهرة النينيو هذا العام.. فما هي هذه الظاهرة؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الاسترالية يوم الثلاثاء 3 يوليو / تموز أن ارتفاع درجة الحرارة في المحيط الهادي في الآونة الأخيرة يتيح فرصة بنسبة 50 بالمئة لحدوث ظاهرة النينيو المناخية في العام الحالي.
وقالت الهيئة في بيان إن درجة حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي ترتفع منذ أبريل نيسان.
وأضافت "خمسة من ثمانية أنماط تؤكد أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة سيصل إلى مستويات النينيو خلال الربيع في نصف الكرة الجنوبي بينما لم يشر نمط سادس لذلك".
ويمكن أن تسبب ظاهرة النينيو فيضانات وجفافا على حد سواء في أنحاء متفرقة من العالم، وهي مرتبطة بدرجات الحرارة الأعلى والطقس الجاف في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
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وتسبب ظاهرة النينيو أضرارا في استراليا على وجه الخصوص إذ أدت أحدث واحدة منها إلى خفض الإنتاج الزراعي في 2015-2016 في واحدة من أكبر دول الصادرات الزراعية في العالم.
وقد يؤدي الطقس الجاف في الربيع الاسترالي، الذي يمتد من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى تراجع إنتاج القمح في رابع أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم.